«Золушка» возвращается на пензенскую сцену

Постановка вернется на сцену после долгого перерыва. Как рассказали в пресс-службе областного драматического театра, сейчас полным ходом идут репетиции.

Впервые пензенские зрители увидели «Золушку» в декабре 2010 года – эта была одна из первых премьер в новом здании театра. Над созданием мюзикла трудились как пензенцы, так и представители Саратова. Постановка стала также первой, в которой наши актеры пели вживую: специально для этого тогда были приобретены головные микрофоны.

Главные роли в этом году исполнят Юлия Кузнецова (Золушка), Артем Тихомиров (Принц), Вера Дупенко (Фея), Юлия Черемухина (Мачеха) и другие.

Начало – в 11:00. Билеты на постановку можно купить в кассе учреждения.