Призывавшего к терроризму жителя Мордовии отправили на принудительное лечение

В октябре прошлого года житель Рузаевского района Мордовии, являющийся сторонником Движения граждан СССР (организация признана экстремистской в некоторых регионах РФ), опубликовал на своей странице в социальной сети «Одноклассники» призывы к насильственной смене власти.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2. УК РФ. Суд признал его виновным, но, поскольку гражданин был признан невменяемым, уголовное наказание ему заменили принудительным лечением в психиатрической клинике.

Приговор не вступил в законную силу.