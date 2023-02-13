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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 13:55

Призывавшего к терроризму жителя Мордовии отправили на принудительное лечение

Противоправную деятельность 53-летнего мужчины пресекли сотрудники УФСБ по республике
Источник:kp.ru

В октябре прошлого года житель Рузаевского района Мордовии, являющийся сторонником Движения граждан СССР (организация признана экстремистской в некоторых регионах РФ), опубликовал на своей странице в социальной сети «Одноклассники» призывы к насильственной смене власти.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2. УК РФ. Суд признал его виновным, но, поскольку гражданин был признан невменяемым, уголовное наказание ему заменили принудительным лечением в психиатрической клинике.

Приговор не вступил в законную силу.