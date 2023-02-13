«Ньютон» - первый бизнес-класс от «Термодома»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Не так много времени прошло с момента, как строительный холдинг «Термодом» представил свой новый проект — жилой комплекс бизнес-класса «Ньютон» в центре Пензы. Спрос на квартиры здесь растет каждый день. Все благодаря заявленным особенностям дома, которые стоит рассмотреть подробнее.

«Ньютон»* (newton-pnz.ru) — жилой комплекс, отвечающий всем критериям оценки бизнес-класса. В первую очередь речь о том, что каждой квартире здесь предусмотрено свое машиноместо в подземном паркинге. Средняя площадь квартир — 86 кв. метров, а высота потолков начинается от 3 метров 10 сантиметров и доходит до 3,5 метров на верхних этажах.

«Ньютон» — это и система «умный дом», которая отвечает за высокотехнологичность комплекса. Здесь жители смогут подниматься в лифте на свой этаж без нажатия кнопок.

«Ньютон» — это террасы с видом на закат, только для жителей; закрытый двор, часть которого находится на крыше; соседский центр для легкого общения и богатое наполнение деталями.

А еще «Ньютон» — это 5-ступенчатая очистка воды, классическая музыка во дворе и разработанные только для этого комплекса ароматы, которые будут звучать в холлах.

«В названии нашего жилого комплекса есть отсылка не только к фамилии знаменитого ученого-новатора, но и к определению «новый тон». Это тон, который наша компания задает в первую очередь себе, а также всему микрорайону, украшением которого станет наш «Ньютон», — подчеркнула директор по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина.

Еще больше информации о проекте можно найти на сайте newton-pnz.ru. Здесь же можно и оставить заявку, или традиционно звоните в отдел продаж холдинга «Термодом» по телефону 8(8412) 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

*Застройщик жилого комплекса ООО СЗ «Ньютон» (входит в структуру холдинга «Термодом»), с проектной декларацией можно познакомиться на сайте наш.дом.рф.