В Железнодорожном районе Пензы ликвидирован организованный в жилом помещении наркопритон

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

При проверке оперативной информации его преступная деятельность, связанная с содержанием наркопритона в период с 8 по 23 января текущего года, полицейскими была задокументирована.

Стражами порядка были изъяты вещественные доказательства, в том числе, медицинские шприцы и ампулы, которые подтверждали вину задержанного.

Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.