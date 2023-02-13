В Мордовии прокуратура отменила неправомерный отказ в выплате пособия малолетнему ребенку

При этом учреждением соцзащиты при определении величины среднедушевого дохода семьи женщины были ошибочно учтены денежные средства материнского (семейного) капитала, направленного на улучшение жилищных условий.

Однако заявительница средства маткапитала в денежной и натуральной форме не получала, они были перечислены на счета третьих лиц в счет частичной оплаты основного долга и уплаты процентов по кредиту на приобретение жилого помещения. При таких обстоятельствах выплата на частичное погашение ипотечного жилищного кредита не подлежит учету при расчете среднедушевого дохода семьи истца.

Учет данных денежных средств привел к превышению среднедушевого дохода семьи и повлек незаконный отказ в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Прокурор района внес представление руководителю ГКУ «Социальная защита населения по го Саранск».

В результате право матери на получение соцподдержки государства восстановлено, ей назначено и выплачено причитающееся пособие с одновременным перерасчетом за весь период с момента возникновения права на его получение, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.