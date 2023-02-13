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НовостиОбщество13 февраля 2023 6:16

Артем Здунов поздравил с юбилеем Людмилу Иванову

Глава Мордовии 11 февраля поздравил с юбилеем Людмилу Иванову, которая на протяжении последних десятилетий возглавляет Фонд социального страхования Мордовии
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Руководитель республики вручил Людмиле Александровне цветы и памятный подарок.

Людмила Иванова посвятила свою трудовую деятельность социальной сфере Мордовии: почти 15 лет работала в министерстве труда и занятости населения РМ, более половины из которых возглавляет ведомство, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

«Я очень благодарна за признание моих заслуг на столь высоком уровне. Больше всего сейчас, как и все мы, мечтаю о победе наших ребят и нашей страны. Хороших дел, больших свершений на благо нашей республики - Мордовия будет всегда впереди!» - сказала Людмила Иванова.