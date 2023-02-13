Артем Здунов поздравил с юбилеем Людмилу Иванову

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Руководитель республики вручил Людмиле Александровне цветы и памятный подарок.

Людмила Иванова посвятила свою трудовую деятельность социальной сфере Мордовии: почти 15 лет работала в министерстве труда и занятости населения РМ, более половины из которых возглавляет ведомство, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

«Я очень благодарна за признание моих заслуг на столь высоком уровне. Больше всего сейчас, как и все мы, мечтаю о победе наших ребят и нашей страны. Хороших дел, больших свершений на благо нашей республики - Мордовия будет всегда впереди!» - сказала Людмила Иванова.