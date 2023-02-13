В Пензе к пятилетнему сроку условно приговорен соучастник телефонного мошенничества

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, приговором суда 33-летний пензенец признан виновным в совершении 10 эпизодов мошенничества группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, а в 2 случаях - в крупном размере (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Злоумышленники реализовали в Пензе преступный план,по которому неустановленные следствием соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проводили массовый телефонный обзвон горожан и сообщали им заведомо ложные сведения об участии их родственников в ДТП с целью побуждения их к добровольной передаче денежных средств, якобы для избежания родственником уголовной ответственности.

В период с 29.06.2022 по 01.07.2022 подсудимый получал от сообщников по мессенджеру указания о местонахождении очередной жертвы мошенничества и забирал у потерпевших деньги в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Затем переводил эти денежные средства за вычетом обещанного ему вознаграждения на указанный ему сообщниками банковский счет.

За три дня жертвами обмана стали 10 пензенцев на общую сумму более 1,9 млн рублей.

Подсудимый вину признал, частично возместил причиненный ущерб.

В соответствии с позицией гособвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.