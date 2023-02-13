В Пензе в ходе словесной перепалки девушка нанесла супругу резаные раны груди и затылка

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, женщина 1997 года рождения, совместно со своим мужем, 1991 года рождения, распивала в квартире спиртные напитки.

В вечернее время между супругами внезапно возникла ссора на бытовой почве.

В ходе словесной перепалки злоумышленница нанесла кухонным ножом мужу резаную рану груди и затылка, чем причинила легкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.