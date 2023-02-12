В Пензенской области задержаны мужчины, укравшие медали и ордена Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Ими оказались 33-летний житель города Сердобска и 44-летний житель села Рощино Сердобского района, отмечает пресс-служба регионального УМВД. Свою вину они признали и в содеянном раскаялись.

В настоящее время в производстве следственного отдела ОМВД России по Сердобскому району находится уголовное дело, возбуждённое по по факту квартирной кражи.

Как выяснилось, о совершении преступления злоумышленники договорились заранее. Один из них выдернул руками пробой с навесным замком на входной двери, после чего подозреваемые проникли в домовладение, откуда похитили бытовую технику стоимостью около 10 тысяч рублей, а также юбилейные медали и ордена времён Великой Отечественной.

Часть похищенной техники мужчины сдали в пункт приёма металлов, а оставшееся изъято у одного из подозреваемых. Похищенные награды сотрудники полиции также изъяли.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.