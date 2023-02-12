В Пензенской области бросившего в голову жены чайник мужчину за угрозы ждет колония

В семейную ссору вмешалась полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Знаменское Башмаковского района в семейную ссору пришлось вмешаться полиции. Гражданские супруги поссорились после того, как женщина попросила мужчину растопить печь. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД РФ, в ответ чайник полетел в голову отдыхающей на диване женщины. Через некоторое время разгневанный истопник все с тем же чайником в руке уже угрожал убийством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.