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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 5:38

В Пензенской области бросившего в голову жены чайник мужчину за угрозы ждет колония

Ссора между употребившими спиртное гражданскими супругами произошла в селе Знаменское Башмаковского района после просьбы к мужчине растопить печь
Виктор ВИКТОРОВ
В семейную ссору вмешалась полиция

В семейную ссору вмешалась полиция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Знаменское Башмаковского района в семейную ссору пришлось вмешаться полиции. Гражданские супруги поссорились после того, как женщина попросила мужчину растопить печь. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД РФ, в ответ чайник полетел в голову отдыхающей на диване женщины. Через некоторое время разгневанный истопник все с тем же чайником в руке уже угрожал убийством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.