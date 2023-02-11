В сбережениях жителя Мордовии была обнаружена фальшивая двухтысячная купюра

Как владелец денежных средств позже рассказал полицейским, он в течение шести лет копил деньги на приобретение жилья. Откладывал понемногу с каждой зарплаты.

На днях решил отнести всю наличность в банк и положить на счет. Во время пересчета денег одна из купюр была отброшена. Сотрудники банка быстро опознали в ней фальшивку. Как именно она попала в его сбережения, мужчина рассказать не смог.

МВД по Республике Мордовия напоминает: при обнаружении поддельной банкноты ни в коем случае нельзя избавляться от нее самостоятельно, передав другому лицу. При обнаружении ПДК необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы.