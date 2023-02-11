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НовостиЗвезды11 февраля 2023 11:34

В Пензе открылась выставка художницы Джеммы Мхеян «Любовь к пейзажу»

Церемония состоялась 10 февраля в областной библиотеке имени Лермонтова
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Выставка художницы прошла в рамках проекта «Картина в библиотеке». Член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Джемма Мхеян представила жителям региона свои пейзажные зарисовки.

- Я вижу мир ярким и многокрасочным, и работа с пейзажем позволяет выразить всю нго красоту и многогранность. Богатая русской природа вдохновляет меня. Она созвучна моему духу, - отметила художница во время открытия.

Поздравить Джемму пришел заместитель директора Пензенской областной картинной галереи имени К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин, который отметил самобытность художника и ее талант:

- Джемма делает каждого сопричастным тому, что изображено на полотне, и это удивительная манера, признак высокого уровня дарования и мастерства художника.

После церемонии художница лично провела экскурсию по экспозиции.