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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 17:18

К восьми годам строгого режима приговорен житель Саранска, избивший знакомую

Конфликт произошел ночью 24 августа 2022 года в комнате женщины, где они распивали спиртное
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Избив женщину руками и ногами, гость покинул помещение.

Днем пострадавшую без сознания обнаружили соседи. Женщину доставили в больницу, где в октябре от полученных телесных повреждений она скончалась. Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть наступила от тупой сочетанной травмы тела, осложнившейся травматическим отеком головного мозга, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по РМ

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния фигурант дела признал полностью.

Приговором суда 36-летнему мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.