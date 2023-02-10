Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт10 февраля 2023 17:11

В Пензе в грядущие выходные пройдут соревнования по спортивному ориентированию

Открытые городские состязания по спортивному ориентированию «Спорт для всех» состоятся на верхней поляне стадиона «Снежинка»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации города

Фото: Пресс-служба администрации города

Как уточняет пресс-служба администрации города, к участию приглашаются лица по следующим возрастным группам: МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14, МЖ-17, МЖ–35, МЖ-45, МЖ – 55, МЖ – 65.

Программа соревнований:

11 февраля

13:00 – открытие соревнований;

13:10 – старт на дистанции лыжная гонка-многодневная (пролог).

12 февраля

11:30 – старт на дистанции лыжная гонка-многодневная (финал).

Победителей и призеров соревнований ждет награждение грамотами Федерации спортивного ориентирования Пензенской области.