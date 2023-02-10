НовостиСпорт 10 февраля 2023 17:11

В Пензе в грядущие выходные пройдут соревнования по спортивному ориентированию

Открытые городские состязания по спортивному ориентированию «Спорт для всех» состоятся на верхней поляне стадиона «Снежинка»