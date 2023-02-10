В Пензе в грядущие выходные пройдут соревнования по спортивному ориентированию

Фото: Пресс-служба администрации города
Как уточняет пресс-служба администрации города, к участию приглашаются лица по следующим возрастным группам: МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14, МЖ-17, МЖ–35, МЖ-45, МЖ – 55, МЖ – 65.
Программа соревнований:
11 февраля
13:00 – открытие соревнований;
13:10 – старт на дистанции лыжная гонка-многодневная (пролог).
12 февраля
11:30 – старт на дистанции лыжная гонка-многодневная (финал).
Победителей и призеров соревнований ждет награждение грамотами Федерации спортивного ориентирования Пензенской области.