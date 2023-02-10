Денис Пушилин заявил о начале эвакуации жителей Угледара в Волноваху

«Сейчас в городе находятся около 1,4 тыс. человек, гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. То есть, в первых многоэтажках из подвалов уже вывозили гражданских и перемещали в относительно безопасное место - это Волноваха.

Людям оказывается вся необходимая помощь», - приводит комментарий Дениса Пушилина на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями сетевое издание govoritmoskva.ru.

Пушилин добавил, что обстановка в ДНР обостряется - украинские военные наносят удары по тыловым городам.