Кузнецкой школе №6 присвоили имя защитников Донбасса Алексея Фадеева и Рината Богданова

В Тамалинском районе центральной библиотеке будет присвоено имя писателя-земляка Евгения Белянкина – автора многочисленных военно-исторических произведений. В память о нем в селе Зубрилово ежегодно проводятся Литературные чтения «У Вислого камня».

Помимо этого, школу №6 города Кузнецка назовут в честь ее выдающихся выпускников - Алексея Фадеева и Рината Богданова, которые погибли в прошлом году во время участия в специальной военной операции. B память о героях-земляках в школе оформлен Уголок боевой славы «Пусть помнят ваши имена», на здании образовательного учреждения установлены мемориальные доски с их именами, а в учебном кабинете школы открыта «Парта героев».

Другой средней школе – в селе Кижеватово - присвоено имя Героя Советского Союза Андрея Кижеватова. B память о знаменитом земляке-пограничнике, участвовавшем в обороне Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны, школьники издают газету «Голос кижеватовца».

Парламентарии также одобрили проект закона о присвоении школе №7 города Пензы имени Виталия Лебедева – выдающегося уроженца Сурского края, историка и краеведа.