Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 14:55

В Пензенской области регламентирована поддержка членов семей мобилизованных и добровольцев

Проект закона о региональных мерах поддержки членов семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, a также заключивших контракт c ВС РФ o прохождении службы в подразделениях «БАРС», одобрен депутатами Заксобрания региона 10 февраля
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства, речь о введенных в 2022 году по поручению губернатора Пензенской области трех видах денежных выплат:

- ежемесячной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 % от величины регионального стандарта стоимости ЖКУ в расчете на супругу, несовершеннолетних детей или родителей (в случае отсутствия y военнослужащих супруги, несовершеннолетних детей);

- ежемесячной выплате на оплату проезда во всех видах транспорта общего пользования в размере 1080 рублей супруге, несовершеннолетним детям и детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения;

- единовременной выплате в размере 50 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Законопроект представил министр труда Пензенской области Алексей Качан.

Он уточнил, что с 1 марта принимать документы для назначения мер соцподдержки, перечислять денежные средства на счета получателей, вести базы данных, хранить документы получателей будут органы муниципалитетов и городских округов Пензенской области.

В бюджете Пензенской области 2023 года на финансирование данных мер поддержки предусмотрено 94,3 млн рублей.