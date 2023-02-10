В Пензенской области регламентирована поддержка членов семей мобилизованных и добровольцев

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства, речь о введенных в 2022 году по поручению губернатора Пензенской области трех видах денежных выплат:

- ежемесячной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 % от величины регионального стандарта стоимости ЖКУ в расчете на супругу, несовершеннолетних детей или родителей (в случае отсутствия y военнослужащих супруги, несовершеннолетних детей);

- ежемесячной выплате на оплату проезда во всех видах транспорта общего пользования в размере 1080 рублей супруге, несовершеннолетним детям и детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения;

- единовременной выплате в размере 50 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Законопроект представил министр труда Пензенской области Алексей Качан.

Он уточнил, что с 1 марта принимать документы для назначения мер соцподдержки, перечислять денежные средства на счета получателей, вести базы данных, хранить документы получателей будут органы муниципалитетов и городских округов Пензенской области.

В бюджете Пензенской области 2023 года на финансирование данных мер поддержки предусмотрено 94,3 млн рублей.