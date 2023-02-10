В Пензенской области за незаконное хранение пороха мужчина приговорен к условному сроку

Приговором суда он признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, по делу установлено, что в январе 2001 г. в заброшенном доме скончавшегося товарища в селе Кирилловка Башмаковского района он обнаружил две металлические банки с дробью, капсюлями и порохом массой 107,5 г, пригодный к срабатыванию (горению).

Эти банки он перенес в свой сарай и хранил до момента его обнаружения сотрудниками полиции в ходе обыска в ноябре 2022 г.

Уголовное дело в части незаконного приобретения взрывчатого вещества было прекращено на стадии расследования за истечением сроков давности.

В судебном заседании подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался.

В соответствии с позицией гособвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Изъятую банку с порохом суд постановил уничтожить.

Приговор в законную силу не вступил.