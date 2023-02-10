В Пензе выполняются работы по уходу за зеленым фондом

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Зимний период - оптимальный сезон для данного вида работ, которые преимущественно проводятся на территории красных линий, в местах расположения теплотрасс, линий электропередач, дорожных знаков, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

8 февраля, осуществлялась вырезка поросли американского клена с последующей уборкой хвороста на привокзальной площади станции Пенза-1, по улицам Пушкина, Маршала Крылова, Кустанайской, Тернопольской, Калинина, Кривозерье, 2-му проезду Бурмистрова и на проспекте Победы.

9 февраля, сотрудники учреждения занимались частичной обрезкой ветвей и вывозом порубочных остатков по улицам Павлушкина, 40 лет Октября, Чаадаева, Измайлова, Ульяновской.

Сегодня частичная обрезка ветвей выполнялась на улице Салтыкова Щедрина.

В среднем в сутки кронируются около 60 деревьев.

Уход за зелеными насаждениями необходим не только для формирования эстетичной кроны, но и для профилактики их заболеваний.