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НовостиОбщество10 февраля 2023 5:25

В Пензенской области следователя вызвали в школу

Заместитель руководителя Нижнеломовского межрайонного следственного отдела регионального СК Мельников А.А. принял участие в родительском собрании в школе села Вадинск
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Присутствовавшие также на собрании сотрудники прокуратуры, полиции, районной комиссии по делам несовершеннолетних придали общению с родителями высокую продуктивность.

А. Мельников рассказал родителям учащихся 8-11 классов о работе органов СК России, расследованиях уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, в том числе, уголовно наказуемых деяний против половой неприкосновенности, профилактике преступлений экстремистской направленности.

Особое внимание родителей обратил на тему общения детей в соцсетях, на необходимость осуществления контроля за тем, с кем и на какие темы подростки общаются, поскольку нередко знакомство и общение с незнакомыми ранее лицами приводит к совершению преступлений в отношении детей с использованием сети «Интернет».