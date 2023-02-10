В Пензенской области следователя вызвали в школу

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Присутствовавшие также на собрании сотрудники прокуратуры, полиции, районной комиссии по делам несовершеннолетних придали общению с родителями высокую продуктивность.

А. Мельников рассказал родителям учащихся 8-11 классов о работе органов СК России, расследованиях уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, в том числе, уголовно наказуемых деяний против половой неприкосновенности, профилактике преступлений экстремистской направленности.

Особое внимание родителей обратил на тему общения детей в соцсетях, на необходимость осуществления контроля за тем, с кем и на какие темы подростки общаются, поскольку нередко знакомство и общение с незнакомыми ранее лицами приводит к совершению преступлений в отношении детей с использованием сети «Интернет».