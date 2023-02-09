Рано утром в ДТП на трассе в Пензенской области погибла женщина

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД МВД по Пензенской области, авария произошла сегодня в половине шестого утра на 470 километре автодороги «Нижний Новгород – Саратов». Водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В результате аварии его пассажирка 1992 года рождения скончалась на месте. Еще двое пассажиров – женщина 1967 года рождения и мужчина 1962 года рождения - получили травмы.

Обстоятельства аварии выясняются.