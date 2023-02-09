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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 11:56

Журналист Иван Сафронов признан виновным в госизмене

Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима
Виктор ВИКТОРОВ

Иван Сафронов уволен с поста советника главы «Роскосмоса», сообщает сетевое издание govoritmoskva.ru

Это сделано в соответствии со вступившим в силу приговором суда.

Иван Сафронов признан виновным в госизмене и осуждён на 22 года колонии строгого режима.

Журналиста задержали в июле 2020 года. ФСБ обвинила его в передаче спецслужбам НАТО секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве. Вину Сафронов не признал. Ранее он работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте», а также был советником бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.