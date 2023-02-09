Олег Мельниченко отметил важную роль прокуратуры в защите интересов граждан

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Об этом губернатор заявил на расширенном заседании коллегии прокуратуры Пензенской области в четверг, 9 февраля

С докладом об итогах деятельности ведомства в 2022-м и задачах по укреплению законности в текущем году на заседании выступил прокурор Пензенской области Алексей Павлов. Он определил социально важные направления, одно их которых – совершенствование нормативно-правовой базы относительно мер господдержки граждан и бизнеса, отмечает пресс-служба регионального правительства.

В качестве приоритетных прокурор региона назвал защиту прав граждан в сфере охраны здоровья, соблюдение трудового законодательства и прав пензенцев на улучшение жилищных условий, совместно с региональными органами власти – успешное решение проблемных вопросов в сфере долевого строительства. А также надзорное сопровождение реализации нацпроектов.

Обращаясь к представителям органов прокуратуры, глава Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил их за результаты совместной работы, защиту интересов граждан.

«В 2022 году во взаимодействии с органами власти правоохранительным ведомством решались важнейшие вопросы профилактики и пресечения правонарушений и преступлений на территории области. В результате в регионе сохраняется спокойная обстановка», - констатировал губернатор.

«Снизилось количество зарегистрированных преступлений, на 22% меньше стал уровень подростковой преступности. Несомненная заслуга прокуратуры – стабилизация в Пензенской области ситуации в сфере трудовых правоотношений», - уточнил он.