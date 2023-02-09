Следователи Нижегородской области разыскивают без вести пропавшую Татьяну Вантееву

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Органами следственного управления СК РФ по Нижегородской области разыскивается без вести пропавшая Вантеева Татьяна Александровна, 1980 года рождения.

По версии следствия, 12 октября 2022 года Вантеева Татьяна Александровна ушла из своего дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Борский район, село Кантаурово, улица Совхозная. Последний раз ее видели в тот же день на автозаправочной станции села Кантаурово. До настоящего времени местонахождение Татьяны Александровны не установлено.

Приметы разыскиваемой: рост 173 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы мелированные, крашеные, рыжеватого оттенка, стрижка короткая (каре), брови дугообразные, нос прямой, на одном ухе две серьги, на другом – одна, губы тонкие, глаза светлые, подбородок раздвоенный, с ямочкой.

Особые приметы: над левой бровью имеется большая родинка.

При себе имела сотовый телефон марки «Самсунг».

Золотые украшения: на шее цепочка с иконой, на правой руке на среднем пальце кольцо, на левой руке на среднем и безымянном пальцах кольца, на запястье правой руки браслет.

Была одета в розовую футболку, черную кофту, черную куртку с капюшоном, белые кроссовки.

Следственные органы обращаются с просьбой к лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Вантеевой или обстоятельствах её безвестного исчезновения, сообщить об этом по телефону 89200695020.