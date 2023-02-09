Специалисты Пензастата подсчитали, во сколько встанет жителям региона приготовление пиццы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня по всему миру отмечается День пиццы. Наверное, в каждой семье найдется человек, который неравнодушен к данному блюду. Горячая, с тянущимся сыром, томатным соусом, ветчиной, грибами или даже, да простят нас итальянцы, ананасами – кусочек пиццы может стать как перекусом, так и полноценным ужином. И, конечно же, ее можно заказать, но ведь куда приятнее и интереснее приготовить своими руками.

Специалисты Пензастата подсчитали, сколько будет стоить набор продуктов для традиционной пиццы. Для теста нужны одно яйцо, 300 граммов муки, 30 граммов подсолнечного масла, по щепотке соли и сахара. В начинку пойдут 300 граммов сыра, 250 граммов свежих помидоров, 300 граммов полукопченой колбасы, 200 граммов грибов и 90 граммов кетчупа.

За этот набор в нашем регионе в среднем придется отдать около 482 рублей. Это на 13,1% больше, чем в 2021 году.