Олег Мельниченко поручил обеспечить исполнение сроков предоставления жилья детям-сиротам

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства, о результатах работы в 2022 и планах на 2023 год по приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, доложил министр труда и социальной защиты региона Алексей Качан.

За прошлый год для этой категории граждан приобретено 389 жилых помещений. В 2023 году в областном бюджете предусмотрено более 740 миллионов рублей, что на 75 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Это даёт возможность закупить или построить ещё 338 жилых помещений.

«Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – важнейшая задача, поставленная Президентом Российской Федерации, – подчеркнул Олег Мельниченко. – Необходимо этот вопрос держать на особом контроле».

Глава региона отметил, что положительно зарекомендовала себя практика приобретения жилья муниципалитетами у застройщиков в рамках долевого участия. Покупка на начальном этапе строительства дома позволяет значительно сэкономить бюджетные средства, поскольку цена строящегося жилья ниже стоимости готовых квартир. Губернатор нацелил на дальнейшее применение этого механизма, поручил обеспечить исполнение сроков предоставления жилья детям-сиротам.