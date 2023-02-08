Моржи Города Спутника всегда в хорошем настроении

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В хорошем расположении духа пребывают сегодня моржи Города Спутника. Любители зимнего закаливания ежедневно выходят к проруби на озере, чтобы улучшить состояние организма.

«Конечно, к этому нужно готовиться, и все же такой способ закаливания — самый доступный, тем более в Спутнике для моржевания есть все необходимые условия», — поделился впечатлениями местный житель Денис Ледяев.

В Городе Спутнике проживает большое количество моржей. Среди них и начинающие, и опытные. Есть ветераны движения, которые занимаются таким видом закаливания много лет.

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