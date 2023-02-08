«Союз женщин России» поможет снайперу из Пензы с покупкой спецоборудования

Фото предоставлено организацией «Союз женщин России»

В Пензе «Союз женщин России» продолжает помогать бойцам, выполняющим задачи СВО в Южном военном округе. На этот раз общественницы окажут содействие снайперу, который отправился в зону спецоперации одним из первых. Парню 21 год, его воспитала бабушка - родители рано ушли из жизни.

«Он у меня отличник, учился в кадетском классе. Отслужил в армии, вернулся. Когда пришла повестка из военкомата, он без колебаний решил идти защищать Родину. Я плакала, просила взять отсрочку, но для него вопрос выбора не стоял – он принял однозначное решение», - рассказала бабушка пензенского снайпера Лидия Ивановна.

Дома у бойца осталась молодая супруга. В январе она родила первенца. Познакомиться с дочкой наш земляк сможет чуть позже, когда вернется домой в отпуск.

«Мы ждем нашего героя домой, в Пензенскую область, с Победой, - сказала руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Ольга Чистякова. – Чтобы облегчить выполнение боевых задач, мы закупаем для него специальное оборудование».