Скончался почетный гражданин Пензенской области Александр Дручков

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Александр Константинович Дручков родился 20 сентября 1926 года в селе Кандиевка Башмаковского района Пензенской области. Участник Великой Отечественной войны. Служил в рядах Советской армии с ноября 1943 года по сентябрь 1950 года. Воевал во взводе разведки 921 артиллерийского полка орденоносной 354-й стрелковой Калинковичской дивизии, сформированной в 1941 году в г. Кузнецке. Александр Константинович принимал участие в освобождении городов Белоруссии, Прибалтики, Польши. Войну закончил в Штральзунде (Германия) в составе 65 армии Второго Белорусского фронта. Воинское звание - майор в отставке.

После демобилизации окончил Пензенский сельскохозяйственный институт. С 1956 года работал в системе сельского хозяйства Пензенской области, занимал руководящие должности в сельскохозяйственных организациях. Был главным агрономом, директором совхоза, начальником районного производственного управления Пензенского областного управления сельского хозяйства, директором учебно-опытного хозяйства Пензенского сельскохозяйственного института, директором районного треста молочных совхозов, директором совхоза «Заря», директором подсобного сельского хозяйства Научно-исследовательского института физических измерений. Александр Константинович трижды представлял Пензенскую область на выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ, г. Москва).

С 1985 года А.К. Дручков - активный организатор и участник ветеранского движения Пензенской области. Являлся председателем совета ветеранов 354 стрелковой Калинковичской дивизии.

В 2010 году он представлял пензенских фронтовиков на военном параде в Москве и на приеме у Президента Российской Федерации, посвященном 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году поддержал инициативу присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести».

А.К. Дручков награжден боевыми орденами и медалями: орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны II степени и 18 медалями.

Награжден орденом «Знак Почета», почетным знаком Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы». Занесен во Всероссийскую книгу памяти Пензенской области и в Книгу Почета ветеранов войны и труда города Пензы. Носил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР».