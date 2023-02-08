В Пензенской области следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при ночном пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Загорелась квартира в доме по улице Рабочей в селе Зеленовка Колышлейского района около 3 часов ночи 7 февраля.

Как уточняет пресс-служба регионального СК, после тушения пожара в жилом помещении обнаружен погибшим мужчина 1962 года рождения. По имеющейся информации, он проживал один.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения кровати, где и обнаружено тело хозяина квартиры.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.