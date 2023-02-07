Владимир Путин наградил врача из Мордовии медалью Луки Крымского

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Владимир Паршин устроился на работу на Станцию скорой помощи 40 лет назад. За эти годы он прошел путь от простого фельдшера до заместителя главного врача по оперативной работе. За упорную работу во время пандемии коронавируса и любовь к своему делу врач был награжден медалью Луки Крымского.

- Эта награда - общий итог работы Министерства здравоохранения Мордовии, сотрудников Станции скорой медицинской помощи и всех заместителей главных врачей лечебных учреждений республики. Мы единой командой были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией и не имели права отступать. Понимание этого помогало нам собраться и быть готовыми к любым экстренным ситуациям, - отметил Владимир Паршин.