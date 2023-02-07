В Саранске полицейские разыскивают похитителя двух бутылок виски из сетевого магазина

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Отделом полиции №1 УМВД России по го Саранск устанавливается личность молодого человека, причастного к краже. По предварительным данным, разыскиваемый из сетевого магазина, расположенного по улице Комарова, 2б, похитил 2 бутылки виски.

Пресс-служба МВД РМ приводит приметы подозреваемого: на вид 15-20 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см. Был одет: куртка желтого цвета с белыми вставками, спортивные трико черного цвета с белыми полосами, кроссовки черного цвета.

Всем, кто располагает информацией о личности и местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-53, 29-77-54, 8-999-778-0970 или 102 (02).