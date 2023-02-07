За ночь в Пензенской области произошли три пожара в частном секторе

На пожаре в Колышлейском районе погиб мужчина.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области
Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.
В 00:14 произошел пожар в деревянном доме на улице Калинина в селе Большой Вьяс Лунинского района. Пострадавших нет.
В 1:43 загорелись чердачное помещение и терраса в доме на улице Толстого в Никольске. Огонь мог перекинуться на соседние строения, но, благодаря действиям пожарных, этого удалось избежать.
В 3:03 поступило сообщение о пожаре в селе Зеленовка Колышлейского района. От огня пострадали две квартиры в частном доме на улице Рабочей. Во время тушения было найдено тело мужчины 1962 года рождения.
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Уважаемые пензенцы! Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и свое имущество от огня.