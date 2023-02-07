Школа в пензенском микрорайоне ГПЗ готова на 50%

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напоминаем вам, что школа на 1100 учеников возводится по нацпроекту «Образование». На стройплощадке работают 150 человек, весной к отделке привлекут дополнительные бригады. Как рассказал представитель подрядной организации СК «Термодом» Лев Карпенко, на сегодня строительство выполнено на 50%. В начале строительства возникли небольшие проблемы из-за заболоченной местности, но этот вопрос удалось решить за полгода.

- Сейчас мы приступаем к кровельным работам и наружной отделке одного из остекленных блоков, - отметил он.

На территории новой школы будут зона отдыха, спортивные площадки, а также площадь для проведения торжественных мероприятий. Сдача объекта запланирована на конец ноября 2023 года.

- Мы понимаем значимость объекта для жителей микрорайона. Для того, чтобы реализовать поставленные задачи, городу пришлось дополнительно найти финансирование из муниципального бюджета порядка 50 миллионов рублей, – отметил Александр Басенко.

Вопрос выделения дополнительных лимитов будет вынесен на февральскую сессию Пензенской городской Думы.