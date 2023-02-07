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НовостиНедвижимость7 февраля 2023 7:38

В «ТНС энерго Пенза» подвели итоги года по производственным показателям

Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой компании

Фото предоставлено пресс-службой компании

Гарантирующий поставщик на территории Пензенской области «ТНС энерго Пенза» подвел итоги года по основным производственным показателям.

Объем полезного отпуска электроэнергии в 2022 году составил 3,3 млрд кВт*ч. В категории с наибольшим потреблением вошли: население на прямых расчетах – 1,0 млрд кВт*ч; непромышленные потребители – 0,7 млрд кВт*ч; промышленные потребители – 0,2 млрд кВт*ч.

За отчетный период «ТНС энерго Пенза» увеличило свою клиентскую базу. Число обслуживаемых компанией потребителей – физических лиц за 2022 год увеличилось более чем на 8 тысяч, и составило 668 767 человек. Количество обслуживаемых юридических лиц также возросло и достигло 18 288.

В настоящий момент общая доля сбыта в регионе составляет 72%