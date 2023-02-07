В Саранске прошли показательные выступления по мотогонкам на льду

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Зрителями организованных по инициативе Артёма Здунова соревнований стали дети из семей, приехавших в Мордовию с территорий Донбасса, участников СВО, воспитанники Ялгинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Напомним, неделю назад в Саранске, после перерыва в 13 лет, снова прошли официальные соревнования по спидвею – этапы чемпионата и кубка России среди команд высшей лиги.

Мордовия всегда славилась мотогонками на льду – их в республике любили и продолжают любить. Республика воспитала чемпионов России, Европы и мира.

В феврале «Старт» примет вторые этапы чемпионата России и кубка России в командных соревнованиях.

6 февраля на стадионе показательные выступления для гостей продемонстрировали заезды мотоклуба «ДОСААФ – Мордовия» и центра технических видов спорта им. Анатолия Миндрова.

По завершении заездов ребята смогли пообщаться с мотогонщиками, поближе рассмотреть их технику и спортивную экипировку, сфотографироваться с легендами спидвея.

Согреться после зрелища на ледовой трассе гостям и спортсменам помогли горячие чай и пирожки.

Показательные выступления в этот день вместе с президентом Федерации тенниса России, членом исполкома МОК, Почетным гражданином Республики Мордовия Шамилем Тарпищевым посмотрел и Артём Здунов