До пяти лет может провести в колонии пензенец за удары знакомого пустой бутылкой по голове

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в ходе потасовки ранее судимый 25-летний пензенец пустой бутылкой нанес удары по голове своему оппоненту, чем причинил телесные повреждения средней тяжести.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе установили причастного к совершению преступления мужчину 1998 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.