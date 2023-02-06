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НовостиОбщество6 февраля 2023 14:16

Пять пенсионерок из Саранска в один день отдали мошенникам миллион рублей

Всем потерпевшим от 72 до 84 лет
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

3 февраля в полицию Саранска обратились сразу пять пожилых местных жительниц. Все они стали жертвами одной схемы мошенничества: пенсионеркам позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что кто-то из родных его собеседниц попал в ДТП. По его словам, круглая сумма помогла бы «замять дело».

Все пострадавшие поверили словам мнимого следователи и передали свои сбережения приехавшему к ним курьеру. Общая сумма, отданная пенсионерками, составила один миллион рублей.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения причастных к произошедшему лиц.