Пять пенсионерок из Саранска в один день отдали мошенникам миллион рублей

3 февраля в полицию Саранска обратились сразу пять пожилых местных жительниц. Все они стали жертвами одной схемы мошенничества: пенсионеркам позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что кто-то из родных его собеседниц попал в ДТП. По его словам, круглая сумма помогла бы «замять дело».

Все пострадавшие поверили словам мнимого следователи и передали свои сбережения приехавшему к ним курьеру. Общая сумма, отданная пенсионерками, составила один миллион рублей.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения причастных к произошедшему лиц.