Первый из домов ЖК «Созвездие» готовится к передаче жителям

Фото предоставлено пресс-службой компании

Город Спутник, комплекс «Созвездие», 17-этажный дом «Майя» готовится к скорой передаче квартир жильцам. Идут последние приготовления.

Здесь уже со входа начинается погружение в космическую атмосферу жилого комплекса. Фойе, места общего пользования, лифтовые холлы, мойки для лап домашних питомцев и помещения для детских колясок и велосипедов - все выглядит, как и в проекте, даже мягкие диваны-пуфики в вестибюле ждут своих посетителей.

На этажах выше, за качественными входными дверями - квартиры с предчистовой отделкой, разводкой труб по полу и разными вариантами планировок, в том числе квартир с панорамным остеклением. Больше 8 тысяч квадратных метров комфорта.

«Созвездие» в Городе Спутнике. Скоро новоселье!

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Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», ООО СЗ «Термодом-оптима», ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Новэлла-1», ООО СЗ «Новэлла-2», ООО СЗ «Парк Рояль», ООО СЗ «Ньютон».

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