После жалобы жительницы Бессоновского района в травмпункте местной больницы перенесут рентген-кабинет

Жительница района рассказала, что ее 11-летний сын сломал ногу. Приехав в травмпункт вечером, женщина была вынуждена тащить ребенка на себе на четвертый этаж, поскольку именно там находится рентген-кабинет, а лифт в учреждении здравоохранения работает лишь в дневное время.

«Считаю такое размещение медицинского оборудования, как и организацию работы, полнейшим абсурдом и проявлением наплевательского отношения к пациентам», - отметил в социальных сетях губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона поручил провести служебное расследование по ситуации, также приготовить все необходимое для переноса рентген-кабинета на первый этаж здания.