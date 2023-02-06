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НовостиЗдоровье6 февраля 2023 12:49

После жалобы жительницы Бессоновского района в травмпункте местной больницы перенесут рентген-кабинет

Пост, опубликованный женщиной в социальных сетях, заметили представители Центра управления регионом, которые передали информацию губернатору Олегу Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Жительница района рассказала, что ее 11-летний сын сломал ногу. Приехав в травмпункт вечером, женщина была вынуждена тащить ребенка на себе на четвертый этаж, поскольку именно там находится рентген-кабинет, а лифт в учреждении здравоохранения работает лишь в дневное время.

«Считаю такое размещение медицинского оборудования, как и организацию работы, полнейшим абсурдом и проявлением наплевательского отношения к пациентам», - отметил в социальных сетях губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона поручил провести служебное расследование по ситуации, также приготовить все необходимое для переноса рентген-кабинета на первый этаж здания.