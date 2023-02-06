В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о похищении и убийстве подростка

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, похищение молодого человека произошло вечером 19 апреля 2022 года.

Обвиняемый 1992 года рождения, испытывая личные неприязненные отношения к 17-летнему подростку, вместе с двумя приятелями 2001 года рождения, применяя насилие, похитил подростка и вывез в лесной массив недалеко от села Большая Елань.

Несовершеннолетний скончался на месте происшествия от механической асфиксии. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник решил избавиться от погибшего, с этой целью погрузил его тело в реку.

По заявлению родителей о безвестном исчезновении подростка его тело с признаками насильственной смерти 21 апреля 2022 года было обнаружено в реке сотрудниками регионального СК и УМВД России.

Задержаны все фигуранты уголовного дела. В ходе следствия они содержались под стражей.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению трех лиц в зависимости от роли каждого в совершении убийства и похищении человека группой лиц.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд.