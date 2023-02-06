Юные пензенцы приступили к обучению в Школе астрономии «Гагарин»

Фото: пресс-служба министерства внутренней и информационной политики Пензенской области

Обучение стартовало 4 февраля. Занятия для учащихся 6-10 классов проходят на базе областной библиотеки им. Лермонтова. Все ученики школы поделены на группы.

В процессе обучения ребята будут просматривать научно-популярные фильмы, наблюдать за звездами с помощью телескопов и даже посетят МКС и выйдут в открытый космос с помощью шлемов виртуальной реальности.

Как отметила преподаватель Школы астрономии «Гагарин» Анна Сдобина, темы космоса и его исследования очень волнуют подрастающее поколение:

- Мы очень рады, что благодаря нашему совместному труду в нашем городе тема уже не только набирает популярность, но и обретает практическую составляющую, а также становится доступной для каждого».

После завершения обучения школьники, проявившие наибольшее усердие, поедут в астрономический образовательный лагерь.