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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 6:19

В Пензенской области до пяти лет лишения свободы грозит мошенникам, продавшим чужой дом

Знакомая разрешила двум мужчинам бесплатно пожить в ее доме в Малой Сердобе, так как переехала в другой регион
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, прожив в доме недолгое время, они предложили односельчанке купить у них эту недвижимость.

Удивительно, но женщина согласилась на покупку и отдала им 5 тысяч рублей. Когда же попыталась оформить документы собственности, ей сообщили, что хозяином дома является другой человек. После этого женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.