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НовостиОбщество5 февраля 2023 12:47

В День образования Пензенской области в регионе появились 23 семьи

Церемонии бракосочетания в органах ЗАГС прошли по особому сценарию
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

84 года назад, 4 февраля 1939 года Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик была образована Пензенская область.

Состоявшиеся накануне в регионе церемонии заключения брака прошли по особому сценарию – молодоженам напомнили, жителями какого региона они являются, и поздравили с началом новой главы в их жизнях.

В этот день в области брак заключили 23 пары. Также органы ЗАГС зарегистрировали рождение 20 новых жителей региона. Сотрудники отделов ЗАГС поздравили родителей, пожелали, чтобы жизнь их малышей была полна приятных подарков судьбы и чтобы они были счастливы на родной земле.