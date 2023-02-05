В День образования Пензенской области в регионе появились 23 семьи

84 года назад, 4 февраля 1939 года Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик была образована Пензенская область.

Состоявшиеся накануне в регионе церемонии заключения брака прошли по особому сценарию – молодоженам напомнили, жителями какого региона они являются, и поздравили с началом новой главы в их жизнях.

В этот день в области брак заключили 23 пары. Также органы ЗАГС зарегистрировали рождение 20 новых жителей региона. Сотрудники отделов ЗАГС поздравили родителей, пожелали, чтобы жизнь их малышей была полна приятных подарков судьбы и чтобы они были счастливы на родной земле.