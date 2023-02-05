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НовостиОбщество5 февраля 2023 12:23

Поздравление О.В. Мельниченко с 84-й годовщиной образования Пензенской области

Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас со знаменательным событием – 84-й годовщиной со дня образования Пензенской области!
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Во все времена Сурский край был и остаётся одним из надёжных оплотов государства. Пензенцы достойно служат Отечеству, работают на укрепление суверенитета нашей страны. Как «Город трудовой доблести» Пенза сохраняет и приумножает лучшие традиции предшествующих поколений.

Наш регион сегодня – признанный промышленный, сельскохозяйственный, культурный и спортивный центр. Благодаря добросовестному труду земляков область динамично развивается, уверенно наращивает свой экономический потенциал, реализует масштабные проекты, успешно решает социально значимые задачи. Убеждён, что совместными усилиями мы выйдем на новые рубежи созидательных свершений!

В этот торжественный день желаю всем пензенцам крепкого здоровья, счастья и удачи, нашему родному краю – всестороннего благополучия и процветания!