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НовостиОбщество5 февраля 2023 9:18

Бывший премьер Израиля рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского

Нафтали Беннет сообщил, что встречался с российским президентом в начале марта прошлого года, когда прилетал в Москву, чтобы выступить посредником
Виктор ВИКТОРОВ

По информации сетевого издания govoritmoskva.ru, как рассказал экс-премьер-министр Израиля в интервью телеканалу Channel 12, в разговоре с российским лидером он переспросил Владимира Путина: «Вы даёте мне слово, что не убьёте Зеленского?». Российский президент якобы повторил, что не собирается этого делать.

Беннет сообщил, что сразу после этого разговора он позвонил Зеленскому и передал слова Путина.

Украинский лидер переспросил, уверен ли Беннет, что он ответил: «100%».

Через два часа Владимир Зеленский пошёл в свой кабинет и, сделав там селфи, заявил: «Я не боюсь», рассказал бывший премьер Израиля.