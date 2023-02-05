Бывший премьер Израиля рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского

По информации сетевого издания govoritmoskva.ru, как рассказал экс-премьер-министр Израиля в интервью телеканалу Channel 12, в разговоре с российским лидером он переспросил Владимира Путина: «Вы даёте мне слово, что не убьёте Зеленского?». Российский президент якобы повторил, что не собирается этого делать.

Беннет сообщил, что сразу после этого разговора он позвонил Зеленскому и передал слова Путина.

Украинский лидер переспросил, уверен ли Беннет, что он ответил: «100%».

Через два часа Владимир Зеленский пошёл в свой кабинет и, сделав там селфи, заявил: «Я не боюсь», рассказал бывший премьер Израиля.