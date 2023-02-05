В Пензенской области подвели итоги зимних сельских спортивных игр

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарёва, министр образования региона Алексей Комаров, замминистра сельского хозяйства области Вячеслав Шиняев, глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров.

Участники показали свои силы в состязаниях по лыжным гонкам, шахматам, шашкам, в соревнованиях среди спортивных семей.

По информации пресс-службы минспорта региона, также были определены сильнейшие в троеборье дояров и троеборье механизаторов. За награды боролись представители 27 муниципальных образований региона.

По итогам соревнований среди спортивных семей с мальчиком 10-11 лет в 1 группе места распределились следующим образом:

1 место - семья Морозовых (Мокшанский район);

2 место - семья Шиловых (Бессоновский район);

3 место - семья Миняевых (Сердобский район).

Во 2 группе лучшими стали:

1 место - семья Хайровых (Неверкинский район);

2 место - семья Коняшкиных (Шемышейский район);

3 место - семья Паленко (Сосновоборский район).

Среди семей с девочкой 10-11 лет в 1 группе в тройку лидеров попали:

1 место - семья Левакиных (Башмаковский район);

2 место - семья Фадейкиных (Нижнеломовский район);

3 место - семья Горбуновых (Пензенский район).

Во 2 группе медали завоевали:

1 место - семья Зенкиных (Пачелмский район);

2 место - семья Шевелевых (Бековский район);

3 место - семья Абрамовых (Иссинский район).

В общекомандном зачете соревнований отличились представители следующих муниципальных образований.

1 группа:

1 место - Мокшанский район;

2 место - Никольский район;

3 место - Башмаковский район.

2 группа:

1 место - Шемышейский район;

2 место - Спасский район;

3 место - Неверкинский район.

Церемонию награждения провел первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.