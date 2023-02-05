В Пензенской области подвели итоги зимних сельских спортивных игр

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области
На торжественной церемонии открытия участников приветствовали министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарёва, министр образования региона Алексей Комаров, замминистра сельского хозяйства области Вячеслав Шиняев, глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров.
Участники показали свои силы в состязаниях по лыжным гонкам, шахматам, шашкам, в соревнованиях среди спортивных семей.
По информации пресс-службы минспорта региона, также были определены сильнейшие в троеборье дояров и троеборье механизаторов. За награды боролись представители 27 муниципальных образований региона.
По итогам соревнований среди спортивных семей с мальчиком 10-11 лет в 1 группе места распределились следующим образом:
1 место - семья Морозовых (Мокшанский район);
2 место - семья Шиловых (Бессоновский район);
3 место - семья Миняевых (Сердобский район).
Во 2 группе лучшими стали:
1 место - семья Хайровых (Неверкинский район);
2 место - семья Коняшкиных (Шемышейский район);
3 место - семья Паленко (Сосновоборский район).
Среди семей с девочкой 10-11 лет в 1 группе в тройку лидеров попали:
1 место - семья Левакиных (Башмаковский район);
2 место - семья Фадейкиных (Нижнеломовский район);
3 место - семья Горбуновых (Пензенский район).
Во 2 группе медали завоевали:
1 место - семья Зенкиных (Пачелмский район);
2 место - семья Шевелевых (Бековский район);
3 место - семья Абрамовых (Иссинский район).
В общекомандном зачете соревнований отличились представители следующих муниципальных образований.
1 группа:
1 место - Мокшанский район;
2 место - Никольский район;
3 место - Башмаковский район.
2 группа:
1 место - Шемышейский район;
2 место - Спасский район;
3 место - Неверкинский район.
Церемонию награждения провел первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.