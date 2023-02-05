В Саранске восторг младшеклассников вызвал «щенятник» Центра кинологической службы МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Ребята познакомились с кинологами и их питомцами, осмотрели вольеры, в которых проживают служебные собаки, узнали интересную информацию об их повадках и характере, отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия.

Сотрудники Центра кинологической службы продемонстрировали гостям, как четвероногие напарники полицейских работают по обнаружению взрывчатых веществ и боеприпасов, задержанию преступников.

Особый восторг у мальчиков и девочек вызвал «щенятник» - территория, предназначенная для проживания и обучения самых маленьких питомцев Центра.

В завершение экскурсии каждый из ребят признался, что хотел бы в будущем стать кинологом и заботиться о служебных собаках. Растроганные полицейские в ответ поблагодарили юных гостей за внимание и пожелали успехов в учебе.