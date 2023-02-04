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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 11:24

В Пензенской области за разбой и убийство женщины осуждены два жителя Верхнего Ломова

Вечером 19 октября 2021 года пьяные мужчины через незапертую дверь проникли в дом местной жительницы 1940 года рождения и стали требовать у нее деньги
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, получив отказ, избили женщину, нанеся тяжкие телесные повреждения. Опасаясь за свою жизнь, хозяйка дома отдала имевшиеся в кошельке 350 рублей

Один из разбойников, 1981 года рождения, желая скрыть следы нападения, накинул на шею потерпевшей веревку и затянул ее.

Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, соучастники скрылись с места преступления, похитив из дома потерпевшей фляги, часы и другие предметы быта на общую сумму более 3,3 тыс. рублей.

Тело погибшей позднее обнаружил участковый.

В ходе следствия и судебного разбирательства злоумышленники находились под стражей. Вину в совершении инкриминируемых деяний они признали.

Оба ранее судимы за кражу, грабеж, угрозу убийством и другие преступления.

Приговором Пензенского областного суда по совокупности наказаний по настоящему приговору и ранее вынесенным приговорам одному из подсудимых назначено наказание в виде 19 лет, второму –11 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.