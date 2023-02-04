Пензенский ЖК «Ньютон»: уровень с порога

Фото предоставлено пресс-службой компании

Лобби «Ньютона» берет на себя функции бизнес-гостиной. Мы создали обособленное камерное пространство, в котором удобно провести деловую встречу, zoom-конференцию или просто комфортно посидеть с ноутбуком. Здесь небольшие столики на 1-2 человек, удобные мягкие стулья и розетки у каждого рабочего места.

Также в холле можно встретить гостей, дождаться такси или курьера, сидя в мягком кресле или на удобном диване. Мягкие пуфы стоят и у лифта – для комфорта и удобства жителей. Вдобавок в лобби жителей ждет ненавязчивый музыкальный фон и аромадизайн.

Колясочные уже стали привычным явлением в новых проектах холдинга. В «Ньютоне» мы пошли дальше и спроектировали не только колясочные, но и комнаты для игрушек. Ведь любая семья, где есть маленькие дети знает: лопатки, ведра, мячи и другие игрушки после близкого знакомства с песком переходят в разряд уличных. И совсем не хочется нести их домой. Жителям «Ньютона» не придется. Их можно будет оставить в специальном помещении со стеллажами. Всё в одном месте, и нести недалеко.

Вымыть питомцев тоже можно на первом этаже, для этого предусмотрены лапомойки с теплой водой.

А еще из каждого холла два выхода. То есть, чтобы отдохнуть, жители выйдут в приватный тихий двор, по делам – на улицу.

Лобби – это только первый штрих в картине комфортной жизни в ЖК «Ньютон». Узнать больше о проекте можно на https://newton-pnz.ru. И по телефонам 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик – ООО СЗ «Ньютон», проектные декларации на https://наш.дом.рф.